Le Ogr Torino compiono 3 anni, un mese nel segno del futuro

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Le Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino compiono tre anni nel segno del futuro: dal 10 settembre si apre un mese di eventi per tutti, che culmineranno con il lungo weekend del 10 ottobre, con l'evento Continuum che proporrà, nell'area Ogr Cult, mostre, musica, performance artistiche, visite guidate, dibattiti e attività didattiche. Per la prima volta persone di ogni età potranno entrare alle Ogr Tech, il luogo dove startupper, innovatori e grandi aziende progettano il futuro in campo scientifico, tecnologico, industriale.

Davide Dattoli, ceo di Talent Garden, e Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, saranno gli ospiti dei primi incontri, il 10 e il 18 settembre. A settembre ripartirà anche Ogr You, progetto della Fondazione per l'Arte Crt dedicato ai giovani tra i 18 e i 21 anni. Curato dal gallerista torinese Guido Costa con il curatore ucraino Sergey Kantsedal, si intitola Nova Convention: 15 ragazzi selezionati a inizio anno, si ritroveranno una volta al mese nell'Aula didattica Ogr con personalità illustri. A ogni partecipante sarà data una borsa di studio del valore di 500 euro.

"I progetti Ogr Public Program e Ogr You sono nati per offrire specifiche occasioni di apprendimento e approfondimento per tutto il pubblico Ogr, insieme a iniziative specifiche pensate per un audience più giovane; un terreno comune su cui potersi confrontare, imparare dal passato e guardare al futuro, in armonia con l'essenza delle Ogr", spiegano Fulvio Gianaria e Massimo Lapucci, rispettivamente presidente e direttore generale Ogr.

Gli incontri saranno gratuiti previa prenotazione dal 3 settembre sul sito (ANSA).