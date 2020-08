Festival Tv di Dogliani, 20 incontri e oltre 60 ospiti

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Il Festival della Tv e dei nuovi media, rinviato a maggio, è pronto a ripartire dal vivo, nella consueta sede di Dogliani, nelle Langhe. "Un'edizione più raccolta, ma di spessore con 20 incontri e 60 ospiti, personaggi di altissimo livello sia per l'intrattenimento sia per l'informazione. Un simbolo di resistenza e di ripartenza, un segnale di ottimismo", sottolinea Federica Mariani, organizzatrice della kermesse.

In una sola piazza, senza la consueta tensostruttura, con 300 posti seduti, assegnati su prenotazione, si alterneranno sul palco con il padrone di casa Carlo De Benedetti che si confronterà con Umberto Cairo, i direttori dei principali quotidiani nazionali e delle tv, l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri, la giornalista e critica televisiva Alessandra Comazzi, conduttori televisivi come Amadeus e Diletta Leone, il sottosegretario Andrea Martella, lo chef Alessandro Borghese. De Benedetti presenterà in anteprima il nuovo quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri e in edicola dal 15 settembre. Si ricorderà Giorgio Bocca a 100 anni dalla nascita e si parlerà di Media For Future. Tutti gli incontri potranno essere seguiti in streaming, live, su Radio Radicale.

Massima attenzione sarà data alla sicurezza, spiega il sindaco di Dogliani, Ugo Arnulfo. Come sempre la partecipazione agli incontri è gratuita per il pubblico e non sono previsti compensi per gli ospiti. Tra le novità la #architect's escaperoom. dedicata al cinema degli archiitetti. (ANSA).