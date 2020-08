Allevatrice scomparsa, trovata da Gdf e Vigili del fuoco

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Un'allevatrice settantenne, dispersa in località Folchi di Vernante (Cuneo) è stata ritrovata la notte scorsa dalla squadra del Soccorso Alpino della Guardia di finanza che ha partecipato alle ricerche con i Vigili del Fuoco. La donna, ferita ma cosciente, è stata caricata su una barella e trasportata in ospedale. Ai soccorsi hanno partecipato anche due unità cinofile dei corpo valdostano dei Vigili del Fuoco specializzate per la ricerca su superficie e macerie provvedendo a fornire il materiale di primo soccorso e di immobilizzazione per il successivo trasporto dalla località montana.

L'allarme era stato dato dalla famiglia che non aveva visto l'allevatrice rientrare in serata all'alpeggio. (ANSA).