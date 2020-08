Vino: vendemmia nei 320 ettari della cooperativa Clavesana

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - È iniziata, con la raccolta delle uve Pinot Nero e Chardonnay per la base Alta Langa spumante e per i bianchi, la vendemmia nelle vigne di Clavesana: i 200 soci viticoltori sono impegnati in oltre 320 ettari di filari.

Quest'anno, si prevede di raccogliere oltre 25 mila quintali di uva.

L''annata, a oggi, è in leggero anticipo rispetto al 2019: "Si prospetta un'ottima vendemmia - dice Damiano Sicca, enologo e direttore della Cantina - Le uve sono belle e sane, le escursioni termiche tra il giorno e la notte garantiscono un eccellente quadro aromatico".

E' la 61ª vendemmia per la cooperativa di Clavesana nata nel 1959: «Affrontiamo questa nuova sfida dopo mesi difficili - dice il presidente Giovanni Bracco - Oggi più che mai ritroviamo il senso profondo della cooperazione: insieme ad altre cooperative del cuneese, abbiamo lanciato un appello per sostenere chi è in difficoltà, accogliendo nuovi soci. È in momenti critici che il valore sociale della cantina deve essere ancora più forte".

Cantina Clavesana produce all'anno un milione e 800 mila bottiglie. Il fatturato della cooperativa si conferma in circa 6 milioni di euro in linea con quello dell'anno scorso. (ANSA).