Scuola: comune di Valdengo, pronti a partire il 7 settembre

(ANSA) - BIELLA, 26 AGO - A Valdengo (Biella) le scuole sono pronte a ripartire dal 7 settembre, una settimana prima rispetto alla data stabilita a livello nazionale, "in sicurezza e a completo regime, inclusi i servizi mensa e trasporto". E' quanto annuncia l'amministrazione comunale. "Per i 400 alunni dell'Istituto comprensivo di Valdengo cui afferiscono anche gli studenti dei sei Comuni limitrofi - si legge in una nota - è un segnale di grande attenzione nei confronti della loro crescita formativa e delle loro famiglie".

"Grazie alle forte sinergia tra l'istituto e l'amministrazione comunale - dichiara Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vicepresidente vicario Anci - saremo già in grado di garantire l'intero orario settimanale, comprensivo di rientri pomeridiani, pasti, orario prolungato nella scuola media e tempo pieno nelle scuole elementari. Un traguardo fin da subito da me sollecitato come segno di coraggio e responsabilità. Ringrazio il dirigente scolastico, Paolo Parolini, per avere accettato questa difficile sfida, profondamente convinto della sua valenza, insieme a tutto il corpo docente e al personale Ata". " I piccoli comuni - conclude Pella - possono essere avanguardia e testimoni di ripartenza fattiva." (ANSA).