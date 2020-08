Premi: Mariangela Gualtieri vince l'Acqui Poesia

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 26 AGO - Mariangela Gualtieri ha vinto il premio per il libro edito del Concorso Internazionale di Poesia 'Città di Acqui Terme' con la raccolta 'Quando non morivo' (Einaudi). Menzione di merito per Sergio Pasquandrea ('Sono un deserto'), (Lietocolle), Alfredo Rienzi ('Partenze e promesse. Presagi' e Anna Buoninsegni ('Quando si compie la danza'). Premiazione sabato 12 settembre nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Associazione Archicultura di Acqui Terme che festeggia 12 anni di attività.

Nata a Cesena nel 1951, Mariangela Gualtieri è attrice e drammaturga. Nel 1983, fondò, con Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca nel capoluogo romagnolo. Sempre per il teatro negli anni Novanta ha creato una Scuola di Poesia nella quale si sono avvicendati i maggiori autori italiani.

Il Concorso Internazionale di Poesia 'Città di Acqui Terme' è sponsorizzato da Fondazione CrA e CRT e Istituto Nazionale Tributaristi; patrocinio di Regione, Provincia, Comune e Ordine dei Giornalisti. (ANSA).