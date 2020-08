Letteratura musica e cibo, nasce 'Gustose Narrazioni"

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Conversazioni letterarie, reading teatrali, musica dal vivo, degustazioni di piatti a tema e vini abbinati. E' il 'menu' della 1/a edizione di 'Gustose Narrazioni', 'Gustose Narrazioni', rassegna che prende il via il 2 settembre al ristorante Marcelin di Montà d'Alba (Cuneo), con tre tappe successive, il 9 settembre al Ristorante Stefano Paganini al Castello di Magliano Alfieri, il 16 settembre all'ICIF di Costigliole d'Asti ed, infine, il 23 settembre alla Madernassa di Guarene.

A organizzarla la collaborazione tra Chiamatemi Ismaele (collettivo di lettura e scrittura), Fuori Tempo di Canale d'Alba, Consorzio di Tutela del Roero, la casa editrice torinese Il Leone Verde, la compagnia teatrale Teatro di TELA e il trio d'archi Gli Archimedi.

Per questo primo ciclo di incontri, il tema portante sarà il viaggio. A Montà d'Alba si comincia con 'A tavola con Sandokan'.

Partendo dagli episodi dei libri del ciclo dei pirati della Malesia scritti da Emilio Salgari, l'argomento sarà l'incontro tra la cucina italiana di fine Ottocento e gli ingredienti che stanno arrivando insieme ai nuovi cittadini da tutto il mondo.

Il costo è di 40 euro, compreso l'omaggio del libro ispiratore della serata. I titoli delle serate successive sono 'La cucina della Divina Commedia', 'Odissea in cucina' e 'In Viaggio con Jules Verne'.

"Oltre all'arte degli chef - spiega Virginia Scarsi, direttore artistico della rassegna - daremo spazio anche alla creatività di musicisti, attori e artisti in genere, che sono fra le categorie più fortemente colpite dall'emergenza Covid, perché riteniamo che siano una grande risorsa da tutelare e valorizzare". (ANSA).