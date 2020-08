La grande invasione di Ivrea, cento ospiti in tre giorni

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Torna dal 28 agosto al 30 settembre a Ivrea La grande invasione, con un calendario fitto di incontri, oltre cento ospiti e cinque mostre. Curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Lucia Panzieri e Silvia Trabalza per la sezione Piccola invasione, il festival, che si svolge in presenza, è alla ottava edizione.Tra gli ospiti Motta, Teresa Ciabatti, Chiara Alessi, Silvia Bencivelli, Francesco Costa, Claudia Durastanti, Tito Faraci, Valeria Parrella, Luca Scarlini, Andrea Staid, Nadia Terranova e per La piccola invasione Nicola Cinquetti, Andrea Vico, Daniele Aristarco, Jimmy Rivoltella e Daniela Carucci.

In calendario gli appuntamenti più amati. Immancabile la tradizionale lettura delle pagine culturali del mattino Colazione e giornali, con le notizie del giorno commentate dagli ospiti Darwin Pastorin (28 agosto, con un omaggio a Gianni Mura, più volte ospite del festival), Simonetta Sciandivasci e Nadia Terranova (29 agosto) e Francesco Costa (30 agosto). Il format La nostra carriera di lettori, un classico della Grande invasione, prevede dialoghi fra scrittori sulle letture che più hanno influenzato il loro percorso: venerdì il confronto è fra Teresa Ciabatti e Tito Faraci, il giorno successivo tra Claudia Durastanti e Nadia Terranova. Grande attesa domenica per la poetessa indiana Tishani Doshi Giorni e notti fatti di piccole cose e il britannico Tibor Fischer autore di La gang del pensiero. Le case editrici ospiti sono Feltrinelli e Atlantide, con la presenza dei due direttori editoriali, rispettivamente Gianluca Foglia e Simone Caltabellota.

I biglietti delle lezioni e del reading sono in vendita alla Galleria del Libro di Ivrea o prenotando al numero 0125641212.

Ogni lezione ha il costo di 5 euro. Tutti gli altri eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. (ANSA).