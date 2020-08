Investe ciclista e ha incidente, test rilevano droga e alcol

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 AGO - Tracce di cocaina e alcol sarebbero state rilevate dalle analisi del sangue sull'automobilista che ieri mattina ad Alessandria è finito fuori strada dopo avere investito un ciclista (secondo una prima ricostruzione investigativa) senza prestare soccorsi. L'uomo, che ha 46 anni e risiede in un sobborgo della città, era alla guida della vettura della madre.

Il ciclista era stato travolto sulla rotonda di viale Forlanini.

L'automobile, poco lontano, lungo la provinciale che porta a Valle San Bartolomeo, ha urtato un palo ed è piombata in un fosso, prendendo fuoco. Il quarantaseienne è stato trasferito all'ospedale Cto di Torino per le gravi ustioni che ha riportato.

A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri. (ANSA).