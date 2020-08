Incidenti montagna: tre escursionisti soccorsi nella notte

(ANSA) - ACQUI TERME, 26 AGO - Tre escursionisti francesi sono rimasti bloccati durante una gita nell'Acquese sul greto del rio Miseria, in località Fondoferle, nel territorio di Ponzone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra Saf (speleo-alpino fluviale), carabinieri e personale del soccorso alpino e del 118. Uno dei tre, infortunato, è stato portato via in barella. La zona, piuttosto impervia, è stata raggiunta a piedi. L'intervento si è concluso all'una della scorsa notte. (ANSA).