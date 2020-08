Forte di Fenestrelle, definite priorità per sicurezza

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino ha incontrato oggi il sindaco di Fenestrelle (Torino) per esaminare gli interventi necessari per la valorizzazione del forte, monumento simbolo del territorio torinese. La priorità è la messa in sicurezza del territorio rappresenta una delle priorità che il Comune di Fenestrelle vuole affrontare con il supporto della Città metropolitana . Le criticità più vistose riguardano la Ridotta Carlo Alberto, adiacente alla Strada provinciale 23 del Sestriere e l'accesso viario al Forte San Carlo.

Un altro punto critico è al km 68+900, sempre sulla '23', dove i forti temporali di queste ultime stagioni rendono insufficiente la barriera paramassi per le frane già realizzata dalla Città metropolitana: dopo un sopralluogo congiunto subito dopo Ferragosto, l'Agenzia del Demanio ha già dato disponibilità a valutare gli interventi.

"Oltre a impegnarci sul fronteggiare al meglio le criticità del territorio e della viabilità - ha spiegato il vicesindaco metropolitano - la Città metropolitana si assume l'impegno di avviare un confronto con l'Atl Turismo Torino e Provincia per promuovere il Forte di Fenestrelle, che della Città metropolitana è il monumento simbolo, come meta turistica".

