Fisco: sede fittizia in Liechtenstein e una frode da 28 mln

(ANSA) - BIELLA, 26 AGO - La guardia di finanza ha scoperto un'evasione fiscale internazionale di una società biellese che aveva acquistato un immobile di lusso nel Nord Italia per ristrutturarlo e poi rivenderlo e che, per evitare il fisco, aveva formalmente sede nel Liechtenstein. L'operazione aveva consentito alla società di realizzare plusvalenze non dichiarate per un importo complessivo pari a 27.979.144 euro e un'imposta dovuta di 1.557.517 euro. Sono perciò state denunciate a piede libero 2 persone per il reato di omessa dichiarazione dei redditi.

L'espediente messo a punto per sottrarsi agli adempimenti tributari aveva consentito la movimentazione di flussi di denaro - circa 2 milioni di euro - provenienti da paradisi fiscali e confluiti sui conti correnti che ha insospettito la Gdf.

L'indagine, aperta a dicembre 2018, ha ricondotto in Italia l'effettiva residenza fiscale della società dimostrando che l'attività era gestita interamente da italiani residenti nel Paese, e che nel Liechtenstein non vi è mai stata alcuna amministrazione effettiva ma solamente una mera domiciliazione.

