Assessore Piemonte,su scuola da governo solo dubbi e rimandi

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - "Avrebbe dovuto essere la riunione decisiva, quella in cui il governo avrebbe dovuto comunicare alle Regioni tutte le direttive ufficiali per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. E invece, anche questa volta, dall'Esecutivo non sono arrivate risposte, ma soltanto altri dubbi e rimandi. E il tempo stringe sempre di più". E' la critica di Elena Chiorino, assessore all'Istruzione della Regione Piemonte. "Il fatto che più inquieta - continua Chiorino - è che, dalle parti di Palazzo Chigi, pare che davvero regni ancora la confusione più totale. A partire dal riparto dei docenti e del personale, passando per i banchi - diventati ormai il tormentone di questa estate - fino alle criticità del trasporto scolastico". (ANSA).