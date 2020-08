Aereo da turismo cade in Calabria, morti due vercellesi

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Si erano alzati in volto dall'aviosuperficie "Sibari Fly", in Calabria, e stavano facendo rientro a casa dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza ma, a distanza di qualche minuto dal decollo, l'aereo da turismo ha perso quota ed è precipitato. Non c'è stato scampo per Antonio Greppi, di 68 anni, e Roberto Savio, di 66, piemontesi, conosciuti entrambi come piloti esperti: nell'impatto con il suolo, infatti, il velivolo si è incendiato generando una nube nera e fitta visibile da diversi chilometri e i soccorritori hanno trovato i cadaveri dei due sessantenni ormai carbonizzati tra i rottami. (ANSA).