Nove tonnellate di alcolici sequestrati da Gdf

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - La guardia di finanza di Torino ha sequestrato 9 tonnellate di alcolici di dubbia composizione e importati illegalmente. Centinaia di bottiglie erano prive del sigillo del monopolio di Stato che attesta l'avvenuto pagamento delle imposte. I prodotti, importati di contrabbando dall'Europa dell'est- in particolare dalla Romania - erano messi in vendita insieme a quelli regolari al fine di ingannare il cliente.

Inoltre nell'etichetta non c'era corrispondenza sulla composizione: la natura dei distillati a 40° erano riconducibili a "derivati dei cereali" e non a "vinacce" come indicato merceologicamente.

I baschi verdi hanno individuato i depositi gestiti da un cittadino pakistano a San Mauro (Torino) Cassina de' Pecchi (Milano), Gorgonzola (Milano) e Carnate (Milano). A San Mauro sono stato rinvenuti oltre 1.500 contrassegni di Stato attestanti l'avvenuto pagamento delle accise per i quali sono in corso accertamenti in relazione alla lecita provenienza. Due gli imprenditori indagati: il produttore rumeno ed il distributore pakistano, che ora rischiano sanzioni sia sotto il profilo penale che sotto il profilo tributario. (ANSA).