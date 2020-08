Maltempo: Alessandria, avanza iter per stato di emergenza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 AGO - E' stata presentata oggi ai funzionari tecnici del Dipartimento Protezione Civile nazionale la documentazione preparata dal Comune di Alessandria sui gravi danni causati dal maltempo di inizio agosto in città e nei sobborghi. La delegazione ha svolto un sopralluogo per fare il punto sui danni e sulla richiesta dello stato di emergenza.

"Abbiamo riscontrato sincera attenzione sulle diverse fattispecie di danno - sottolinea il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, presente con assessori, dirigenti, rappresentanti della sede regionale delle Opere Pubbliche in Alessandria, Provincia, Aipo - al fine di arrivare in tempi rapidi alla definizione di quanto necessario per consentire il proseguimento dell'iter procedimentale avviato sul 'caso Alessandria', ci hanno suggerito di implementare la descrizione di alcuni aspetti, soprattutto per i danni dei privati, che si sommano a quelli comunali. Nelle prossime ore contatterò il capo Angelo Borrelli per ringraziarlo della solerzia con cui ha attivato il Dipartimento per le nostre richieste. Resta importante e opportuno - prosegue il sindaco - che Protezione Civile e Governo colgano l'insieme di difficoltà che ha interessato Alessandria nell'ultimo periodo e la fatica della comunità nel doverle fronteggiare alla luce della delicata situazione economico-finanziaria dovuta al rispetto del Piano dei Riequilibrio vigente".

Durante il sopralluogo, tappe in viale Milite Ignoto, dove sono stati portati gli alberi sradicati o che si sono dovuti abbattere, alla scuola 'Mary Poppins' e al Palazzetto dello Sport 'PalaCima'. (ANSA).