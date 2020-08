Coronavirus: troppa gente da barbiere, polizia chiude locale

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - E' stato chiuso un salone di barberia a Torino per violazione delle disposizioni anti Coronavirus. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è valido per cinque giorni.

Al momento del sopralluogo degli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, in corso Regina Margherita, nel locale, ampio 25 mq, c'erano quindici persone tra clienti e dipendenti, tutte prive di mascherine. Il balcone era stato adibito a sala d'attesa: c'erano delle sedie e una panca su cui un avventore si era addormentato. (ANSA).