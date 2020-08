Coronavirus: Alba, su 17 positivi 13 rientrati da viaggi

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Tredici dei diciassette residenti ad Alba (Cuneo) positivi al Coronavirus sono rientrati da viaggi; altri tre hanno avuto contatti con persone rientrate. E' quanto comunica l'ufficio del sindaco. Per l'ultimo caso "si sta procedendo a indagini per chiarire la causa".

Tutti i soggetti positivi sono tutti asintomatici, tranne uno che è ricoverato in condizioni non gravi.

Nella nota si osserva che "molte sono le segnalazioni di rientro in Italia comunicate all'Asl, a dimostrazione che gli albesi rispettano le regole imposte dalle norme vigenti". (ANSA).