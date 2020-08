Automobilista travolge bici, fugge ma si schianta

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 AGO - Ha travolto un ciclista, è fuggito senza prestare i soccorsi ma poco dopo l'automobile che stava guidando è finita in un fosso, prendendo fuoco. Questa, secondo una prima ricostruzione dei fatti, la dinamica di un incidente stradale avvenuto stamani ad Alessandria. Sia il conducente della vettura (estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco) che il ciclista sono stati portati in ospedale. A svolgere gli accertamenti è la polizia municipale.

Il ciclista è stato investito in viale Forlanini, nella zona del ponte sul Tanaro. La vettura si è schiantata lungo la strada che conduce alla frazione Valle San Bartolomeo: prima di incendiarsi avrebbe abbattuto un palo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori del servizio 118. (ANSA).