Animali: Sciacallo dorato avvistato nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 AGO - Uno Sciacallo dorato, canide di una specie protetta che sta conquistando l'Europa dopo una forte espansione partita dal Caucaso e dall'Europa centro orientale, è stato avvistato anche in Piemonte. Lo ha confermato Luca Lapini, zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale, dopo la segnalazione fatta al Parco del Po, a fino luglio, da un naturalista, Andrea Maestri, che aveva visto l'animale nella zona di Pontestura (Alessandria). I guardiaparco Nicola Scatassi e Ivano Fossarello hanno attivato alcune fototrappole, 'catturando' l'animale con più immagini.

Si tratta probabilmente di un esemplare isolato, forse un maschio giovane in dispersione. Non è ancora possibile dire da dove sia arrivato. Lo Sciacallo dorato è stato più volte segnalato in altre zone dell'Italia settentrionale (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia), in Svizzera, in Francia. (ANSA).