Uomo scomparso nel Casalese, ricerche in corso

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 24 AGO - Sono in corso nella zona di Casale Monferrato (Alessandria) le ricerche di un uomo di 57 anni, Vittorio Carelli, di cui non si hanno notizie da ieri.

Carelli, seguito dall'Anfass (associazione nazionale famiglie di persone con disabilità), vive da solo dopo avere trascorso il periodo di lockdown in una comunità. E' impiegato - grazie a una borsa lavoro - all'istituto scolastico Balbo, il cui preside, Riccardo Calvo, ha presentato la denuncia di scomparsa.

Ieri Carelli era uscito in mountain-bike ma non si è presentato all'appuntamento in programma con alcuni conoscenti. L'ultimo segnale del suo cellulare risale alle ore 20, quando l'apparecchio ha agganciato la cella di via XX settembre.

Nelle ricerche sono impegnati carabinieri, polizia e protezione civile. (ANSA).