Sovraccarico da condizionatori, blackout a Moncalieri

(ANSA) - MONCALIERI, 24 AGO - Un sovraccarico dovuto all'intenso utilizzo dei condizionatori sarebbe alle origini del blackout che ieri sera ha coinvolto il centro storico di Moncalieri (Torino) e, in particolare, la zona di via Santa Croce. La corrente elettrica è mancata per ore e sono state molte le segnalazioni arrivate dai residenti rimasti al buio. La situazione ora è tornata alla normalità. (ANSA).