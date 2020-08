Torino:Appendino,su nomi dibattito sterile, si parli di temi

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - "Il tema non sono le persone, non sono i nomi, è quale futuro vogliamo dare alla città e in questo momento non sto vedendo grandi discussioni sui temi". Così, a margine di una conferenza stampa sul superamento dei campi nomadi, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto a una domanda sui temi politici del momento, le alleanze e una sua eventuale ricandidatura.

"Per quanto mi riguarda non e' cambiato nulla rispetto a quello che dicevo 10 giorni fa - ha ribadito Appendino -. Parlando di Torino forse bisognerebbe immaginare che futuro vogliamo dare alla città, se in continuità con alcune azioni, e chi vorrà portare avanti la continuità". A questo proposito ha citato, fra gli esempi, "la metro 2, i 6 poli dell'industria, le scelte che abbiamo fatto su mobilità ciclabile, ambiente e sostenibilità.

Bisognerebbe dialogare sui temi - ha concluso la sindaca - a prescindere da un dibattito forse un' po sterile che in questo momento si concentra sulla persone". (ANSA).