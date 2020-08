Ritrovato uomo scomparso nel Casalese

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 24 AGO - E' stato ritrovato Vittorio Carelli, il 57enne di Casale Monferrato (Alessandria) di cui non si avevano notizie da ieri. L'uomo, seguito dall'Anfass, era in stato confusionale.

Carelli sarebbe rimasto in città, nelle vicinanze del 'Circus Pub', nella zona del Parco del Po; è probabile che abbia trascorso la notte all'aperto.

Sul posto un'ambulanza per le cure del caso. (ANSA).