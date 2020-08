Politecnico con 13 mila pre-immatricolati, come nel 2019

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Il Coronavirus e le difficoltà economiche non raffreddano l'interesse dei giovani studenti per i corsi di laurea del Politecnico di Torino. Alle pre-immatricolazioni di Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione, si sono iscritti 13 mila ragazzi e ragazze, all'incirca lo stesso numero dell'anno scorso, anche se ci sono state due sessioni di test in meno, a marzo e aprile, sospese a causa della pandemia. Gli iscritti ai test si contenderanno i 4.685 posti per i corsi di Ingegneria, i 500 per Architettura, gli 85 per il corso in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale, e i 250 per i corsi in Design e comunicazione.

Se il numero dei pre-iscritti non cambia, è mutata la ripartizione delle provenienze, in ambito italiano: gli studenti del Piemonte rappresentano ora il 50%, l'anno scorso il 60% dei pre-immatricolati erano di altre regioni o provenienti dall'estero. Ma la quota degli stranieri resta stabile, con Turchia, Iran e Cina paesi più rappresentati. (ANSA).