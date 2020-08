Picchia il padre, arrestato dai carabinieri

Due arresti per violenze in ambito familiare sono stati eseguiti dai carabinieri a Torino e provincia.

Con l'accusa di avere aggredito il padre per ottenere del denaro un ventiduenne è stato arrestato a Vigone (Torino) dai carabinieri. Secondo le indagini era da quattro anni che il giovane si rendeva protagonista di intemperanze in famiglia. A denunciarlo sono stati i genitori.

L'ultimo episodio è di alcuni giorni fa, quando il ventiduenne, per farsi consegnare del denaro, dopo le minacce ha aggredito il padre, che ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni.

Un senegalese di 34 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato a Torino dai carabinieri per minacce e molestie nei confronti dell'ex convivente. L'uomo, già responsabile in passato di vessazioni nei confronti donna, è riuscito ad entrare nell'appartamento della vittima in corso Lecce, nel quartiere Campidoglio; i carabinieri sono intervenuti e lo hanno fermato (ANSA).