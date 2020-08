Meteo: cala il caldo, allerta gialla temporali

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - Domenica di pieno sole, finora, a Torino, ma su buona parte del Piemonte c'è allerta gialla per i temporali previsti da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nelle prossime ore, con calo delle temperature da domani. Dapprima i temporali saranno "localmente moderati" sulle aree alpine e prealpine, poi "più intensi" sulle pianure, fino alla tarda mattinata di domani, "con picchi localmente forti".

Fiori dall''allerta gialla, che corrisponde a "criticità ordinaria" per il rischio di "locali allagamenti e isolati fenomeni di versante", dovrebbero restare solo il bacino dello Scrivia, nell'Alessandrino, e le aree che vanno dalla valle Orco, nel Torinese, alla valle Po, nel Cuneese. (ANSA).