Montagna: Uncem, serve piano contro campeggio selvaggio

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "Un piano strutturale per superare il problema del camping selvaggio" fra le montagne è quanto chiede l'Uncem. "Numerosi sindaci, in particolare delle Valli torinesi e cuneesi, ci hanno chiesto un supporto - afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem - per arginare e risolvere i problemi legati alle tende posizionate ovunque tra prati, zone da sfalciare, boschi sottoposti a piani di gestione silvicolturale. Noi abbiamo sempre detto 'no' all'invasione senza regole di borghi e territori. Anche quando, recentemente, abbiamo proposto agli Enti territoriali montani di innestare regole e prezzi per la fruizione di aree pic-nic, come avviene in molte zone alpine con buoni risultati. Occorre dunque un piano strutturale per superare il problema del camping selvaggio. Ne parleremo con i prefetti". (ANSA).