Soccorso alpino, vigili del fuoco e 118 sono stati messi in allerta nel primo pomeriggio di oggi per due eventi franosi sul Monviso. Dalle prime informazioni non si sarebbero persone coinvolte.

Le frane riguardano le pareti sud e nord-est. Sul posto è stato mandato un elicottero.

Stamani erano stati effettuati due interventi, entrambi dedicati al recupero di alpinisti infortunati.

