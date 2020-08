Droga: 'Produco marijuana alto livello a km zero', arrestato

(ANSA) - IVREA, 22 AGO - Un 60enne di Torino è stato arrestato dai carabinieri di Mathi per coltivazione di stupefacenti. A Balangero, dove è domiciliato, ha trasformato un orto in tre piantagioni di marijuana, con piante alte oltre quattro metri. I militari sono arrivati nei terreni dell'uomo dopo alcune segnalazioni specifiche: in paese, infatti, il sessantenne si vantava di produrre marijuana di altissimo livello a chilometri zero. Oltre ai terreni con 86 piante, a casa dell'uomo i carabinieri hanno recuperato altri quattro chili di marijuana essiccata e 70 grammi di hashish. Ora si trova ora ai domiciliari. (ANSA).