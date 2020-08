Sacchetti vietati al mercato, multato venditore abusivo

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Oltre 25 mila sacchetti di plastica, di cui 4500 vietati perché non biodegradabili, sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale al mercato di Porta Palazzo, a Torino, Li vendeva abusivamente agli ambulanti in 59enne marocchino, regolare in Italia.

L'uomo è stato osservato dai 'civich' mentre consegnava delle scatole contenenti sacchetti di plastica ai venditori ambulanti del settore ortofrutticolo. Li estraeva da scatoloni caricati su un carrellino a due ruote, facendo la spola tra il furgone dove era accatastata la merce e i banchi del mercato. Ha ricevuto sanzioni per 10 mila euro: 5mila per la vendita senza autorizzazione e altrettanti per avere violato il decreto legislativo 152/2006 che riguarda la vendita di buste non compostabili e biodegradabili (ANSA).