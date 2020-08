Referendum, in 4 comuni dell'Ossola non si voterà nelle scuole

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 21 AGO - Montecrestese, Anzola d'Ossola, Pallanzeno e Craveggia sono i quattro i comuni della val d'Ossola nei quali, per il referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari, i seggi saranno allestiti in spazi alternativi ai plessi scolastici. La decisione è stata comunicata dai sindaci agli uffici della Prefettura del Verbano Cusio Ossola, che ha il via libera alla scelta degli spazi per il voto. I seggi saranno ricavati in immobili di proprietà comunale. ''Una scelta dovuta per scongiurare interruzioni della vita scolastica'' dicono i sindaci dei quattro comuni. (ANSA).