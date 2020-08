Fi, primarie per scegliere miglior candidato Torino

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Forza Italia intende contribuire con le primarie, aperte a iscritti e simpatizzanti, alla scelta del candidato sindaco di Torino. "L'intesa con gli alleati del centrodestra prevede che spetti alla Lega indicare il nome - spiega all'ANSA il coordinatore cittadino di Forza Italia, Marco Fontana - Sappiamo che sarà espressione della gente del fare, non un politico di professione; per questo crediamo che nessuno meglio di Forza Italia possa contribuire a individuare il profilo più adatto".

La consultazione si terrà tra settembre e ottobre e sarà online, "ma prevediamo anche di allestire alcuni seggi-gazebo - prosegue l'esponente azzurro - qualora le misure per il contenimento del Coronavirus lo consentano". L'obiettivo è quello di arrivare al tavolo del centrodestra, in autunno, con una rosa di nomi da sottoporre agli alleati. "Alcune persone si sono già rese disponibili - rivela Fontana - altre le incontreremo dopo le ferie", ma il profilo è già stato tracciato: "pensiamo a professionisti e imprenditori che intendano la politica come restituzione alla società di qualcosa, non come occasione di prendere per se stessi".

Stesso discorso vale per la composizione delle liste: "Tempo da perdere con i percorsi personali non ne abbiamo più - sottolinea Fontana -: guarderemo solo curriculum, competenze, professionalità di chi intende mettersi al servizio della città per cambiarla davvero. E' un dovere che abbiamo, soprattutto ora che ci confrontiamo con i problemi della pandemia. La voglia di voltar pagina dei torinesi, dopo il fallimento del Movimento 5 Stelle che ha di fatto conservato il sistema Torino alimentato per trent'anni dal centrosinistra, è immutata. Solo il centrodestra, che non ha mai amministrato il capoluogo piemontese, può farlo davvero". (ANSA).