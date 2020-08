Fase 3: Torino, chieste 280 mila mascherine da 111 Comuni

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Sono 280 mila le mascherine richieste dai sindaci del Torinese per essere distribuite gratuitamente al pubblico nel corso degli eventi di fine estate.

Nei giorni scorsi la Regione aveva dato la disponibilità a rifornire i Comuni; la Città Metropolitana ha fatto da collettore delle richieste da parte degli enti territoriali. In un solo giorno hanno risposto 111 Comuni. Da oggi inizierà la distribuzione della prima tranche di 30 mila pezzi.

La Città metropolitana ha deciso di destinare le mascherine immediatamente ai Comuni che hanno in calendario iniziative nei prossimi giorni. Le amministrazioni potranno ritirarle dalle 14 alle 16 di oggi al magazzino regionale della Protezione Civile, a Druento.

"E' importante - sottolinea il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - mantenere vive le nostre tradizioni con il rispetto del calendario di sagre patronali ed eventi promozionali locali, ma è indispensabile realizzare questi momenti in sicurezza. Ho subito contattato l'assessore regionale Fabrizio Ricca perché i nostri Comuni aspettano risposte su altri quantitativi. Confido che sia possibile dare a tutti una risposta ed un supporto".

