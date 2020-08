Coronavirus: un positivo a Borgosesia, chiuso centro estivo

(ANSA) - VERCELLI, 21 AGO - Niente centro estivo oggi a Borgosesia (Vercelli) dopo l'individuazione di un caso di positività al coronavirus in una donna originaria di Bangladesh, residente da anni nella cittadina valsesiana.

In collaborazione con l'Asl di Vercelli e i Servizi sociali, il Comune ha effettuato il tampone ai figli, i quali sono risultati negativi. A titolo di precauzione il sindaco Paolo Tiramani ha deciso di sospendere il servizio per la giornata di oggi per permettere la sanificazione dei locali del centro estivo, frequentati dai due figli della donna positiva.

"Non ci sono casi di positività tra i bimbi - sottolinea Tiramani - ma vogliamo fare stare più tranquilli i genitori.

L'immediato intervento ci ha permesso di mantenere il controllo della situazione. La famiglia è già rientrata nella propria abitazione dove osserverà un periodo di quarantena".

La donna, che non presenta problemi di salute particolari, sarà seguita dai servizi domiciliari. Il centro estivo, una volta sanificati gli ambienti, riprenderà regolarmente lunedì. (ANSA).