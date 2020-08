Picchia anziani genitori, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - MONCALIERI, 20 AGO - Ha minacciato e picchiato gli anziani genitori: con questa accusa un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri a Moncalieri (Torino). Il padre ha 83 anni, la madre 81. E' successo nell'appartamento di famiglia in via Fiume.

In precedenza, secondo quanto appurato dai carabinieri, erano già capitati episodi analoghi. L'uomo chiedeva costantemente ai genitori del denaro.

La madre è stata medicata all'ospedale Santa Croce. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. (ANSA).