Droga nella mascherina anti-Covid, arrestati due pusher

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Droga da vendere ai consumatori nascosta nella mascherina. I pusher a Torino hanno scoperto nuovi stratagemmi in tempo di Covid. Gli agenti di polizia del Commissariato Dora Vanchiglia se ne sono accorti quando hanno arrestato ieri notte due spacciatori di nazionalità gambiana in via Cesare Balbo, angolo piazza Santa Giulia.

Seduti su una panchina i due pusher avvicinavano il cliente per vendere le dosi: un 19enne, nascondeva due grammi di marijuana da passare all'acquirente proprio all'interno della mascherina anti Covid portata al braccio, dove finiva anche il denaro frutto dello scambio Gli agenti, dopo aver fermato il 19enne e il suo complice di 25 anni, scoprivano durante la perquisizione che sempre all'interno della mascherina c'erano altre otto bustine di nylon contenenti 10 grammi di marijuana e 70 euro in contanti. (ANSA).