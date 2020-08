Coronavirus: derivato colesterolo blocca virus

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Un derivato fisiologico del colesterolo blocca il virus della Covid-19. E' quanto comunica l'Università di Torino citando gli esiti di una ricerca coordinata da dalla start-up Panoxyvir, spin-off accademica dell'Ateneo subalpino, in cooperazione con il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste e l'Ospedale di Desio/Università di Milano Bicocca. I risultati sono stati pubblicati on line dalla rivista scientifica Redox Biology.

"La molecola 27-idrossicolesterolo (27OHC) - spiega una nota dell'Università - è presente nel nostro corpo come fisiologico prodotto del metabolismo ossidativo del colesterolo. In colture cellulari infettate con il Sars-Cov-2, il virus responsabile di Covid 19, il 27OCH è risultato essere un forte inibitore della replicazione virale. La rilevanza di tale evidenza scientifica è ulteriormente sottolineata dalla contemporanea osservazione di un vistoso calo di questa molecola con proprietà antivirali nel sangue dei pazienti Covid". (ANSA).