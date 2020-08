Da questa mattina tamponi gratuiti per la ricerca del Covid davanti all'ospedale Amedeo di Savoia, a Torino, per chi rientra da Grecia, Spagna, Malta e Croazia e non transita dall'aeroporto di Caselle. Il servizio è organizzato dal Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) dell'Asl Città di Torino. Collabora la onlus Rainbow 4 Africa che ha fornito il suo camper.