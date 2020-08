Auto:giornata ASA,sportive gruppo FCA in pista a Lombardore

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Si svolgerà in una giornata unica, il 20 settembre all'autodromo di Lombardore (Torino), senza pubblico e con l'adozione di tutte le misure anti-Covid, l'edizione 2020 di ASA Torino, la manifestazione che celebra le auto sportive dei marchi Fiat/FCA. Saranno ammessi solo gli ospiti degli ASA club, ma il programma è molto ricco, sia in pista sia nel paddock. Sul tracciato si svolgeranno 20 turni di prove libere. con rilevamento tempi a transponder, e si terrà la parata con tutte le auto presenti nell'autodromo in sfilata. Nel paddock tutte le vetture iscritte concorreranno all'aggiudicazione dei premi 'ASA Italia' che gratificheranno le migliori 8 vetture dei marchi ASA, valutate da una giuria di specialisti ed ex componenti dei reparti corse del Gruppo Fiat.

Nell'area ASA market vetture e ricambi di carrozzeria e meccanica portati dai privati e dagli specialisti commerciali del settore. ASA Torino 2020, infine, ospiterà anche il 1° raduno Scuderia Magazzini dell'Auto, con la presenza di molti protagonisti della storia sportiva del sodalizio torinese.

"Sarà un'edizione particolarmente importante - spiega Paolo Calovolo, promoter di ASA - per il segnale che vogliamo lanciare: possiamo e dobbiamo continuare, adattandoci ai più drastici mutamenti, senza mai rinunciare a esprimere valori e contenuti di un evento unico, che è nato nel 1991". (ANSA).