Ambiente: rifiuti con amianto sequestrati nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 20 AGO - I Carabinieri forestali di Canelli e di Nizza Monferrato (Asti) hanno recuperato e sequestrato rifiuti contenenti amianto abbandonati sul suolo in più punti del territorio del sud astigiano.

I materiali erano derivanti dalla bonifica di manufatti edili già confezionati in 17 bancali per un totale di 880 lastre.

Abbandonati anche sacchi da cantiere con frammenti dello stesso materiale.

Tre persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti pericolosi dopo l'intervento dei carabinieri forestali che, nell'Astigiano, hanno recuperato materiali con amianto. Due sono legate a ditte in fallimento di Nizza e Canelli, il terzo è un residente di Nizza titolare di ditta individuale artigianale. All'interno di un capannone, ex-sede della ditta canellese, i carabinieri forestali hanno rinvenuto una grande quantità di scarti edili in frammenti, anch'essi presumibilmente contenenti amianto, stoccati abusivamente. (ANSA).