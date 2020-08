Aggressioni in famiglia, tre arresti nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Tre arresti da parte dei carabinieri nel Torinese per vicende di maltrattamenti in famiglia.

A Moncalieri è stato arrestato un uomo di 54 anni accusato di avere minacciato e picchiato gli anziani genitori. Il padre ha 83 anni, la madre 81. E' successo nell'appartamento di famiglia in via Fiume. In precedenza, secondo quanto appurato dai carabinieri, erano già capitati episodi analoghi. L'uomo chiedeva costantemente ai genitori del denaro. La madre è stata medicata all'ospedale Santa Croce. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni

Un albanese di 36 anni è stato fermato a Forno Canavese dai militari della stazione di Barbania con l'accusa di avere aggredito con schiaffi e pugni la sua convivente. La donna, che secondo la ricostruzione sarebbe stata picchiata dopo un litigio nato da futili motivi, ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni.



A Borgaro Torinese le manette sono scattate per 52enne che ha picchiato la madre che viveva con lui in via Ciriè. La donna, 74 anni, è stata presa a calci e pugni. Quando i carabinieri sono intervenuti l'uomo era nell'appartamento. L'anziana era già stata vittima delle violenze del figlio nel 2015.

