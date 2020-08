Mitologia e arte, tour tra i 'mostri torinesi di pietra'

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Due tour gratuiti, il 20 e 22 agosto, per scoprire i "mostri torinesi di pietra". Li ha ideati e accompagnerà i visitatori l'umorista Raffaele Palma per l'associazione culturale Caus. L'itinerario dal nome "Babao, Maramao e poi Ciao Ciao', porta a scoprire quelle sagome tridimensionali che ornano e ingentiliscono gli edifici della nostra città. "Stucchi e ornamenti marmorei in chiave grottesca - spiega l'associazione Caus - ispirati alla natura umana (antropomorfi), al mondo animale (zoomorfi) ed al regno vegetale (fitomorfi), opere plastiche tutt'altro che di genere minore.

Si tratta di sagome tridimensionali che di là della loro funzione estetica, hanno avuto anche un compito funzionale nell'economia dell'architettura: si trovano spesso su capitelli, mensole, architravi, chiavi di volta, doccioni, paracarri, battacchi di portoni e in molte altre collocazioni. Questi mascheroni dalla notevole fertilità inventiva, sono spesso interpretazioni caricaturate di stati d'animo che si manifestano con espressioni sarcastiche, provocatorie, irriverenti.

Li osserveremo su edifici di civile abitazione, palazzi storici e chiese." "Babao, Maramao e poi Ciao Ciao" è una camminata gratuita della durata di due ore, tra mitologia e storia dell'Arte.

Chi è interessato al tour, dovrà far pervenire la richiesta d'adesione tramite mail a info@caus.it, previa iscrizione obbligatoria all'Associazione Caus, inserendo nome, cognome e numero di cellulare. (ANSA).