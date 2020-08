Due motociclisti morti a Torino e in tangenziale

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Due motociclisti sono morti questa mattina, a Torino e provincia. Il primo incidente sulla tangenziale sud all'altezza dello svincolo Debouchè, nel comune di Nichelino: un centauro ha perso il controllo del veicolo finendo a terra. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 e le ambulanze. Il motociclista era già in condizioni critiche all'arrivo dei soccorritori ed è morto prima che il velivolo potesse atterrare. A bordo della moto viaggiava anche una donna che è rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale Cto. Sulle dinamiche dell'incidente sta indagando la polizia stradale di Torino.

Il secondo incidente in piena città, in corso Orbassano poco dopo l'incrocio con via San Marino: scontro frontale tra moto e auto in corso Orbassano a Torino, vittima un cinquantenne a bordo della moto. L'urto è stato violentissimo, tanto da deformare la parte anteriore dell'auto. Per il centauro inutili tutti i tentativi di rianimazione dei soccorritori: è morto sul posto. (ANSA).