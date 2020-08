Coronavirus: Piemonte; 42 nuovi contagi, 26 importati

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Sono 42 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, dei quali 26 importati. Sono asintomatici 32.

Il numero dei guariti cresce di 17 unità, mentre altri 546 pazienti sono considerati in via di guarigione. Registrato un decesso, i ricoverati in terapia intensiva restano 3, negli altri reparti 81 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 847, i tamponi diagnostici finora processati sono 543.744 (+3299 rispetto al dato di ieri), di cui 298.243 risultati negativi. (ANSA).