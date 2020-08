Calcio: Torino presenta Giampaolo, striscione contro Cairo

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Nel giorno della presentazione alla stampa del nuovo allenatore Marco Giampaolo, alle ore 14 allo stadio Olimpico Grande Torino, la tifoseria granata torna a contestare il presidente Urbano Cairo. Su un muretto accanto allo stadio alcuni tifosi hanno affisso uno striscione con la scritta "Cairo vattene". I manifestanti sono al momento una ventina.

Nel tardo pomeriggio i granata sosterranno il primo allenamento al Filadelfia poi andranno per qualche giorno in ritiro in un albergo cittadino. Sembra invece sfumare il ritiro a Biella, ancora incerta la nuova destinazione scelta dal Torino per svolgere una parte della preparazione pre-campionato.

(ANSA).