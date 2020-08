Alpinista bloccata, soccorritori si calano dalla funivia

(ANSA) - BIELLA, 19 AGO - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sulla ferrata Nito Staich, alle spalle del Santuario di Oropa (Bi) per soccorrere una donna bloccata nella parte finale del sentiero attrezzato.

Dalla chiamata sembrava che la donna fosse appesa all'imbragatura, con il rischio di contrarre la sindrome da sospensione. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è stata inviata l'eliambulanza 118 che però non ha potuto sbarcare l'equipe a causa della nebbia in zona. L'elicottero è atterrato presso il Santuario di Oropa dove gli uomini sono saliti sulla funivia insieme a una squadra di tecnici della locale stazione di Soccorso alpino. Calati dalla cabinovia all'altezza del pilone centrale, proprio nei pressi dell'infortunata, hanno tratto in salvo la donna per riportarla a Oropa. (ANSA).