Meteo: tornano caldo e afa, zero termico verso i 5000 metri

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Caldo in aumento nei prossimi giorni, torna l'afa. Dopo l'ondata temporalesca con nubifragi dei giorni, rimonta l'alta pressione e un "promontorio anticiclonico di matrice africana - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale - porta tempo più stabile ma con locali condizioni di afa". Lo zero termico si porterà progressivamente sempre più in alto, fino ai 4700-4800 metri di venerdì prossimo, quando è previsto il ritorno di "rovesci e temporali, di intensità debole, sulla fascia alpina occidentale e settentrionale nelle ore pomeridiane, indicano le previsioni di Arpa. (ANSA).