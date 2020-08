Maltempo: Appendino, evento straordinario e manutenzione c'è

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - "Ieri in 30 minuti è caduto circa il 10% di quanto, dal 2000 ad oggi, cade in un intero anno. Un fenomeno violento e di portata straordinaria, anche maggiore di quelli che purtroppo vediamo sempre più frequentemente, sia qui che altrove. Per questo la Città di Torino sta dando una risposta strutturale che vada da un lato a ridurre il più possibile il suo impatto sui cambiamenti climatici, dall'altro a mitigare gli effetti di questi ultimi". Così, su Facebook, la sindaca Chiara Appendino evidenziando che eventi come quello di ieri "fanno sì che grandine e foglie intasino i tombini (la cui manutenzione viene regolarmente effettuata da Smat) e l'acqua non riesca a defluire. Ma non è questo il motivo principale degli allagamenti", afferma.

Fra gli interventi della Città Appendino ricorda i "circa 160 milioni per una condotta di 14 Km che potenzia la rete idrica andando ad agire su quello che è tra i problemi principali in questi casi, ovvero il drenaggio delle acque che non viene rallentato (solo) a livello dei tombini e delle caditoie - precisa - , ma soprattutto dalla capacità stessa della rete idrica, progettata quando la portata delle piogge era sensibilmente inferiore". La sindaca cita inoltre il "Piano di resilienza climatica" e la "mobilità ed energia sostenibile, perché questi fenomeni sono la prova che gli interventi per ridurre l'impatto dell'uomo sull'ambiente non sono più rinviabili. L'importante è avere iniziato un percorso virtuoso che dovrà essere portato avanti nei prossimi decenni", conclude.

