Juve: Higuain "ho un anno di contratto, vedremo con Pirlo"

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Ho ancora un anno di contratto, il 24 tornerò e vedremo cosa succederà con Pirlo". Gonzalo Higuain si gode gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo ad allenarsi con la Juve: nonostante il futuro in bianconero dell'argentino torna a sembrare in dubbio, il 'Pipita', intervistato da Fox Sport Argentina, dribbla i consueti rumors estivi. Sul futuro più lontano invece Higuain ha le idee più chiare e strizza l'occhio all'America: "MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello, mi piacerebbe. Ma ora sono alla Juve, vedremo".

Sulla stagione bianconera pesa l'eliminazione dalla Champions League: "A fine campionato eravamo stanchi, ma la Juve, il più grande club d'Italia, non può uscire con il Lione. Le squadre francesi hanno avuto tanto tempo per preparare una sola partita, noi invece abbiamo giocato 12 gare in un mese e mezzo, eravamo stanchi. Il lockdown per me è stato terribile, a casa avevo anche una situazione difficile con mia madre. Tornare quello di prima non era facile. All'inizio è stato difficile, pensavo fosse una follia tornare a giocare. Ero sicuro che la vita fosse più importante dei soldi, ma hanno finito per vincere i milioni e il potere che ha il calcio".

Higuain torna a parlare anche dell'addio al Napoli: "Non mi sento un traditore e non mi sono mai pentito di essere andato via da lì. Sono scelte che si fanno in carriera, per migliorare ed essere felici. A Napoli stavo bene, ho fatto il record di gol e cantavo e saltavo con loro. Ma quando ti chiama la Juve che fai, dici no? Sono andato per vincere la Champions League e per poco non ci siamo riusciti. Ritorno a Napoli? Ora con il coronavirus posso, comprendo la faccia con la mascherina così nessuno mi riconosce...". Si parla anche del futuro di Messi, in tanti lo danno lontano dal Barcellona. "Non so se lascerà il Barcellona, è una situazione difficile e solo lui può saperlo.

Spero possa essere felice. Lui e Ronaldo condividono il fuoco interiore di voler restare nell'élite del calcio, ma non è semplice". (ANSA).